Семейный альбом Анны Нетребко: как оперная певица выглядела в детстве и юности

Публика знает ее как звезду оперы, которая выступала на главных сценах мира, но у артистки, отмечающей полувековой юбилей, есть немало других талантов.

1976 год

5-летняя Аня со старшей сестрой Наташей и мамой Ларисой Ивановной. Семья жила в частном доме в историческом центре Краснодара. Аня училась не очень хорошо, зато получила звание кандидата в мастера спорта по акробатике и пела в хоре «Кубанская пионерия».

1989 год

Студентка Санкт-Петербургской консерватории Нетребко приехала на каникулы домой в Краснодар. На пляже Аня демонстрирует идеальную фигуру. Анну с юных лет все называли красавицей, она даже участвовала в конкурсе красоты «Мисс Кубань-88» и завоевала второе место, получив цветной телевизор.

Кстати, в студенческие годы «вице-мисс Кубань» вечерами после занятий подрабатывала уборщицей в Мариинском театре: «Мы мыли вход, где оставляли грязь, песок и воду. Нужно было успеть все сделать быстро, за время первого акта, а иногда он длится 20 минут».

2008 год

Анна уже большая звезда, но пока еще неопытная мама. В 37 лет Нетребко родила сына Тьяго от баритона Эрвина Шротта, с которым вскоре рассталась. Звезда не стала скрывать, что у Тьяго легкая форма аутизма. Но при этом мальчик смышленый — компьютерный гений, легко осваивает языки.

Анна говорит: «Мамы, если у вас дети-аутисты, бояться не надо! Это все можно развить до нормальных стандартов!»

2013 год

Оперная дива готовит на кухне своей квартиры в Вене. Анна унаследовала от мамы кулинарный талант, любит эксперименты. В ее доме всегда полно гостей, в том числе из родного Краснодара. Так как Нетребко работает в Венской опере и в нью-йоркской Метрополитен-опере, она купила квартиры в Австрии и США.

2015 год

Нетребко с сыном Тьяго и мужем, оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Анна и Юсиф познакомились на работе, Эйвазов быстро подружился с Тьяго и воспитывает его с 6 лет. Юсиф признался мальчику: «Ты стал мне родным, хоть и не по крови. Мы с мамой безумно тобой гордимся».

2019 год

Анна с самой близкой подругой — сестрой Натальей. На зависть звездным коллегам артистка не сидит на диетах и позволяет себе любые десерты.

2021 год

Певица с папой Юрием Николаевичем Нетребко в саду семейного дома. Юрий Нетребко скончался всего несколько дней назад на 87-м году жизни. Анна похоронила папу на прошлой неделе. А потом собрала виноград, который посадил отец, и с сестрой перегнала весь урожай на вино — так всегда делал папа. А уже в эти выходные, в свой день рождения, Нетребко выйдет на сцену Кремлевского дворца. Потому что жизнь продолжается!

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