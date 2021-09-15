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Акцент на грудь: Анастасия Макеева в облегающем платье с глубоким декольте вышла в свет с мужем и пасынком

Актриса Анастасия Макеева стала гостьей ежегодной церемонии Star Awards Russia'21.

Акцент на грудь: Анастасия Макеева в облегающем платье с глубоким декольте вышла в свет с мужем и пасынком
Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan/

В эту среду, 15 сентября, в Москве состоялась ежегодная церемония награждения Star Awards Russia’21, которая вручается за любовь к своему делу и не только. Ведущим мероприятия стал Дмитрий Дибров.

В числе гостей вечера были замечены певица Алена Свиридова, актриса Наталья Бочкарева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкова, тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Внимание присутствующих было приковано к актрисе и певице Анастасии Макеевой. Окружающие не могли не отметить тот факт, что за последнее время она очень похорошела.

Для выхода в свет Анастасия Макеева выбрала платье песочного оттенка, которое облегало ее стройный стан и подчеркивало красивую фигуру. Особый акцент наряд сделал на пышной груди Анастасии Макеевой. Глубокое декольте подчеркнуло объемы и обнажило волнующую впадинку.

Анастасия Макеева предстала на премии в облегающем платье
Анастасия Макеева предстала на премии в облегающем платье. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

На мероприятии Анастасию Макееву сопровождали муж Роман Мальков и пасынок Андрей. Молодой человек — единственный из четверых детей Малькова, который общается с отцом после его женитьбы на Макеевой.

Анастасия Макеева на премии с мужем Романом Мальковым и пасынком Андреем
Анастасия Макеева на премии с мужем Романом Мальковым и пасынком Андреем. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Певица Алена Свиридова
Певица Алена Свиридова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина получила награду «Гордость нации»
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина получила награду «Гордость нации». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Ведущий церемонии Дмитрий Дибров
Ведущий церемонии Дмитрий Дибров. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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Анастасия МакееваАндрей Мальковглубокое декольтеРоман Мальковцеремония