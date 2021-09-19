«А что смешного?»: Айза Долматова возмутила странной игрой с сыновьями

Телеведущая Айза Долматова разместила на личной странице в Instagram ролик с участием своих сыновей. 36-летняя мамочка играла с мальчиками и по очереди окунала обоих в контейнеры с водой.

Айза следит за последними трендами. Поэтому артистка завела себе аккаунт в Тик-Ток. Долматова решила записать смешной ролик с детьми. Вот только не все фолловеры бывшей возлюбленной восприняли челлендж артистки как безобидную шутку.

«Ржака», — подписала ролик Айза.

Долматова отвечала на вопросы о характере и поступках сыновей. Если вопрос касался старшего ребенка, то Айза опускала голову Сами в воду. Когда речь заходила о младшем Элвисе, голова мальчика тоже оказывалась в контейнере с водой.

«Может я отстала от жизни, но мне не смешно. И чтобы я вот так своего ребенка схватила за волосы и говорила «ржака»… По-моему, ради хайпа уже и понятия потеряны», «Мальчики, держитесь! Родителей не выбирают», «Зачем за волосы так хватать?», «А что смешного?», — написали возмущенные поклонники Айзы.

Напомним, ранее Айза показала старшего сына в День знаний. Поклонники телеведущей удивились, как сильно повзрослел Сами и стал маленькой копией своего отца — рэпера Гуфа.

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