Айза Долматова об участии в шоу «Звезды в Африке»: «Нас заставляли выживать, мы не ели!»

На канале ТНТ с 19 сентября стартовало новое шоу «Звезды в Африке».

Суть проекта в следующем: 15 звезд разных поколений оказались на берегу известной многим детям реки Лимпопо для того, чтобы показать себе и миру, на что способны.

Реалити отличается от своих предшественников тем, что участников не будут делить на команды. Все окажутся на одной стороне. И главное – знаменитостям придется бороться с собственными фобиями и страхами. То есть если кто-то боится высоты, то ему придется прыгать с тарзанки. Если есть страх перед насекомыми, то встречи с ними тоже не избежать.

Участница проекта Айза Долматова в интервью журналистам Teleprogramma.pro рассказала о тайнах закулисья проекта и о том, настолько сложно ей далось участие.

— Легко ли было принять решение об участии?

— Да, принять решение было очень легко. Потому что нам сказали, что будет еда, не будут отнимать телефон и вообще все будет очень весело.

— Все так и оказалось?

— Все было не так. У нас забрали телефоны – это первый стресс, нас заставляли выживать, мы не ели. Я не ожидала, что буду готовить какие-то лепешки. А так все, кто знают меня, знают, что я не боюсь насекомых, рептилий или кого-то еще.

— Совсем ничего не разрешили взять с собой?

— Только фотографию моих детей, все остальное было нельзя.

— Кто из участников смог вас удивить? С кем сложились дружеские отношения?

— У меня и так были очень хорошие отношения с Аней Хилькевич, там они только укрепились. С Вики Одинцовой мы хорошо сдружились, очень удивила меня Юля Гаврилина. Настоящими «бро» стали Слава Малафеев и Алексей Ягудин, я по ним очень скучаю.

— А конфликты были с кем-то?

— Были трения со Светланой Пермяковой. Ей не нравилось, что я материлась. И на самом деле, она все правильно делала.

— Что, по-вашему, ни в коем случае нельзя делать на реалити-шоу в Африке, чтобы команда против вас не проголосовала?

— Никому не говорите, что просто будете сливать голос за кого-то. Я сказала Мите, что проголосую за него просто, чтобы слить свой голос. И то, что вышло, вы увидите в эфире.

Смотрите шоу «Звезды в Африке» на ТНТ 19 сентября в 20:00

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