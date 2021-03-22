«Мои дети говорят на взрослом»: Айза Долматова поделилась секретами воспитания сыновей

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа объяснила, как выстраивает диалог с Элвисом и Сами.

Айза Долматова призналась, что старается разговаривать с сыновьями, как с равными. Знаменитость не приветствует давление на детей и так называемое «сюсюкание».

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа уверена, что нужно объяснять детям, кто в доме хозяин. Когда родитель выстраивает правильное общение со своим чадом, проблемы во взаимопонимании разных поколений исчезают сами собой. В этом Долматова убедилась на собственном примере.

«Мои дети знают, что я авторитет! Я главная! Я вождь нашей стаи! Они слушаются меня! Но я никогда не выделяю их как детей!» — призналась Айза.

Также звездная мамочка отметила, что она уважает личное пространство и время своих мальчиков. Старший Семи и младший Элвис могут спокойно поиграть или погулять с друзьями, если они этого хотят. При этом и сыновья не отвлекают маму от работы или чтения книг.

Что касается проступков, Айза старается сильно не ругать детей. За серьезные проказы родительница не наказывает мальчиков, чтобы не потерять их доверия к себе.

«Я сюсюкать (умеренно) начала лишь с Элвисом, но торможу себя! Мои дети говорят на взрослом, осознанном языке и являются частью общества!» — резюмировала Долматова.

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