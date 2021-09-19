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По-молодежному: Валерия предстала с мужем в ресторане за завтраком в песочном тренче, бейсболке и худи

Певица призналась, что обычно по утрам она с Иосифом Пригожиным предпочитает есть дома.

По-молодежному: Валерия предстала с мужем в ресторане за завтраком в песочном тренче, бейсболке и худи
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Певица Валерия, несмотря на звездный статус, ведет спокойный образ жизни, и очень любит свой дом. Даже тренироваться она предпочитает в своей квартире самостоятельно, взяв в руки гантели. Артистка призналась, что каждое утро она начинает с 90 минут физических упражнений.

А еще каждое утро Валерия завтракает дома с мужем Иосифом Пригожиным. Певица не скрывает, что частенько готовит для любимого сама. Но в этот раз любимица публики и ее вторая половинка решили сделать исключение – пара отправилась в ресторан.

«Выбрались позавтракать вместе с мужем! В ресторации», — гордо сказала Валерия, запечатлев этот момент для личного блога.

Знаменитость при этом облачилась в динамичный лук с элементами спортивного стиля. Она примерила песочный тренч, брюки, изящные черные сапожки, взяв в руки классическую сумочку. На ней также оказалась бейсболка и толстовка с капюшоном. Образ Валерии очень напоминал тот, что ранее советовал стилист Александр Рогов. По его словам, сейчас модно сочетать вещи из разных стилей.

Модный лук от Рогова. Кадр из шоу «Шоп-контент» на YouTube

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