«На виноградниках»: Собчак предстала с мужем в романтичном платье с рукавами-окороками, подчеркнув талию поясом-корсетом

Ксения Собчак запечатлелась с мужем Константином Богомоловым в Геленджике на местной винодельне.

«Случай на виноградниках», — подписала она фото.

Звезда вышла на прогулку в романтичном платье в цветок с актуальными на сегодня рукавами-окороками. Как рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор», такие модели уже не первый раз становятся трендовыми. Они делают образ более нарядным, придают женственности и корректирую фигуру. Например, отвлекают внимание от проблемных бедер.

Между тем, стилист не рекомендовала примерять наряды с рукавами-окороками дамам с излишне широкими плечами, поскольку они способны утрировать эту особенность фигуры.

Отметим, что талию Ксения Собчак подчеркнула поясом-корсетом, который тоже сейчас актуален. Он отражает другое модное направление, о котором ведущая Первого канала рассказывала на шоу – тренд на бельевой стиль. Образ светская львица завершила изящной соломенной шляпкой с лентой.

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