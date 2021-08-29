«Хит корейской кухни»: Анита Цой показала, как сделать кимчи из капусты

В одной из последних публикаций личного микроблога Аниты Цой появился рецепт ферментированной капусты по-корейски.

Исполнительница рассказала, что такую капусту называют кимчи.

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«Существует более 100 рецептов этой великолепной закуски. Вашему вниманию самый простой и вкусный вариант кимчи», — отметила Цой.

Анита расписала два рецепта: для запасов на год и на более маленький срок, где используется только два качана пекинской капусты. В первом случае нужно взять три килограмма красного болгарского перца, два килограмма чеснока и соли по вкусу. Во втором — 125 граммов красного острого перца, 65 граммов болгарского перца, 45 граммов чеснока и соль по вкусу.

Цой взяла перец горький и болгарский и нанизала их на нитку. Далее она вялила перцы около пяти дней. Певица отметила, что нужно избавить перцы от влаги и лишнего сока. Лучше сушить до консистенции густой манной каши.

Также следует замочить в воде чеснок на пару часов, чтобы легче было чистить. После окончания сушки каждый перец нужно разрезать пополам и очистить от семян. Перцы и чеснок стоит прокрутить на мясорубке и перемешать. Далее добавить соль по вкусу и разложить по банкам.

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