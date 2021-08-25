«Нашей семье 31 год!»: Анита Цой показала редкое фото с мужем-политиком и взрослым сыном

Крупный бизнесмен Сергей Цой не любит светиться лишний раз в Сети и на публике.

50-летняя певица Анита Цой опубликовала в личном блоге редкое фото. Звезда запечатлелась с мужем, политиком и крупным нефтяным бизнесменом, Сергеем Цоем, а также со взрослым сыном, тезкой отца, Сергеем.

Несмотря на публичную профессию Аниты, ее близкие родственники стараются вести совсем непубличную жизнь. Они не любят светские мероприятия, вечеринки и рауты, в социальных сетях супруг не появляется, а наследник ведет закрытые аккаунты. Да и сама Анита Цой в личном блоге публикует в основном свои фотографии, друзей, изредка сестер.

Исключение артистка сделала в честь годовщины свадьбы с Сергеем Цоем.

«Нашей семье 31 год! Смуглая или, как еще ее называют, солнечная свадьба! Любовь и тепло, солнце и счастье – символы этой красивой свадьбы. В народе говорят — если супругам удается прожить вместе 31 год, они «загорают». Их палит солнце, обдувают ветра жизненных невзгод, отношения закаляются. Они становятся теплыми и очень прочными. За 31 год все притирки, закалки и загары, морщинки, отображающие те места, где раньше были улыбки – все это и другое, дружно нажитое за совместно прожитые годы, придает некую смуглость отношениям. А я-то думаю, что это мы с Петровичем так загорели этим летом? А оказывается, время пришло!» — написала в Instagram Анита Цой.

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