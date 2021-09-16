Расширит — себя не узнаете: какая одежда, по мнению Хромченко, категорически недопустима в области бедер

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» рассказала о морском стиле, который в настоящий момент актуален.

Морской стиль завоевывает сердца модниц с началом каждого нового пляжного сезона и практически не выходит из списков трендов никогда, меняя лишь конфигурации моделей. Но это не значит, что носить его можно только летом, этой осенью он тоже актуален.

Как выглядит современный морской стиль с обязательной полоской, показала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая проекта предупредила зрительниц о коварстве этого актуального рисунка, который может как вытянуть силуэт, так и сделать фигуру визуально шире. И, поскольку морской стиль предполагает все-таки горизонтальную полоску, имитируя тельняшку, то она расширяет тело в месте где находится, однозначно.

«Прошу обратить внимание, что несмотря на узкие бедра наших моделей, ни одна из тельняшек (будь то кроп-жакет, футболка или фантазийная блуза) не распространяет эти горизонтали на бедра. Если наши манекенщицы не стилизуются так, чтобы горизонтальная полоска попадала на бедра, то что говорить о женщинах 56 размера? Не надо все эти аппетитные округлости обтягивать чем-то с горизонтальной полоской! Потому что тогда они станут еще аппетитнее», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Кроме базовой полоски, морской стиль приветствует триумвират цветов в виде белого, синего и красного. Хорошо монтируются с этой темой широкие брюки и капри, а также диоровский «нью лук». И, конечно, морской стиль приемлет различную символику вроде якорей, а также удобную обувь.

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