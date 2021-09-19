«Браво!»: Рудова зажигательно станцевала в секси-топе без лифчика

Минувшим летом Наталья Рудова отметила свое 38-летие. После этого актриса уехала отдыхать в Европу, а вернувшись, решила попрощаться с лишним килограммами. Хотя фанаты говорят, что она в прекрасной форме.

Свои формы Наталья не стесняется показывать в своем инстаграм, публикуя смелые кадры. На этот раз звезда поделилась видео, на котором зажигательно станцевала в секси-топе без нижнего белья.

«Браво! Классная! Огонь! Наташа – супер! Красивая! Как откровенно», — писали пользователи Сети.

больше по теме Стальной пресс и округлые бедра: Наталья Рудова похвасталась результатами похудения Артистка скинула после отдыха более четырех килограммов.

Напомним, популярность Рудова получила в начале 2000-х, после того, как на экраны вышел сериал «Татьянин день». Там блондинка сыграла одну из главных ролей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.