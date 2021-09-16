«Собачка млеет»: Наталья Рудова прижала питомца к пышной груди в топе-бюстье

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» — Наталья Рудова — позировала с любимым питомцем на руках. Артистка прижала собаку к выдающейся груди.

Наталья облачилась в бархатное платье с топом-бюстье. Вырез наряда был украшен крупными полупрозрачными камнями. Рудова с трудом уместила раздавшуюся грудь в лиф топа. Наливные формы блондинки пришлись по вкусу ее поклонникам.

Они отметили, что собаке Натальи крупно повезло. Некоторые могут только мечтать прижаться к упругой груди эффектной красотки. А у той-терьера Венечки имеется такая привилегия.

«Ой, Наташа, вы такая милая тут», «Просто огонь!», «Какие же классные!», «Собачка млеет от счастья с тобой», «Красивая очень», — написали восторженные поклонники Рудовой.

Напомним, ранее Наталья Рудова прогулялась в майке без лифчика и случайно засветила пышную грудь. К слову, наливной бюст актрисы не дает покоя хейтерам. Недоброжелатели упрекают Рудову в увеличении груди. Однако Наталья только смеется над такими предположениями и отрицает любые хирургические вмешательства.

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