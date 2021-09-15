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«Сексуальная одежда»: Рудова, позируя в кроп-топе, засветила округлую грудь и плоский животик

Актриса примерила брючный костюм, а снимком поделилась в своем Instagram.

«Сексуальная одежда»: Рудова, позируя в кроп-топе, засветила округлую грудь и плоский животик
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Минувший отпуск Наталья Рудова провела в Европе. По возвращению актриса решила сесть на диету, чтобы избавиться от лишних килограммов. Хотя фанаты популярной блондинки уверены: она в прекрасной форме. Это подтверждают и свежие снимки Натальи. На этот раз она позировала для своего Instagram в брючном костюме и бежевом кроп-топе, блеснув плоским животиком и округлой грудью.

«Вам нравятся девушки в костюмах? Вот я их очень люблю, но мне интересно, как к девушкам в костюмах относятся мужчины», — написала Рудова.

Фанаты пришли в восторг от нового образа своей любимицы.

«Сексуальная одежда! Вы великолепны! Вам любая одежда идет!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Рудова отметила свой 38-й день рождения. Актриса тщательно скрывает личную жизнь, хотя ей периодически приписывают романы.

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