«Действия происходят не на Земле»: Джигурда сыграет Сталина в другом измерении

У 60-летнего актера Никиты Джигурды будет новая роль. Он сыграет вождя народов Иосифа Сталина. В новом интервью мужчина рассказал о своем отношении к этой исторической личности, а вот о чем идет конкретно речь — фильме, спектакле или клипе — не упомянул.

«Проект очень интересный, потому что построен по принципу фэнтези: действия происходят не на Земле, а в других измерениях. Труды и речи Сталина сегодня очень актуальны», — цитирует шоумена издание Inforeactor.

Джигурда назвал Сталина уникальной и великой личностью, но признался, что играть такого масштабного персонажа для него не в новинку, так как за свою карьеру он не раз изображал «царей и богов».

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В том же интервью он повторил, что поддерживает театральные начинания Ольги Бузовой, недавно присоединившейся к труппе МХАТа в спектакле «Чудесный грузин» (кстати, тоже про Сталина). Мужчина отметил, что он 20 лет наблюдал, как молодая звезда ТВ собственным трудом добивалась новых вершин. Джигурда назвал пробивную Бузову «символ сегодняшнего времени».

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