«Мы занимаемся священной тантрой»: Джигурда объяснил, почему сам не приударит за Волочковой

Актер Никита Джигурда заявил, что не собирается сам набиваться в женихи балерине Анастасии Волочковой. При этом он признал, что она очень привлекательная женщина. Ее он назвал вольной, свободной, талантливой и красивой. Человеком, который говорит, все, что думает прямо в лицо. Это, кстати, как он считает, многим не нравится.

«Я прихожу к Насте, но даже мысли не допускаю о близких отношениях. Мы занимаемся священной тантрой. Я счастлив, что Анисина мне позволяет делать все, за исключением проникновения в междуножный храм другой женщины».

Никита Джигурда

Джигурда отметил, что хочет отвести Волочкову под венец. В прошлом году в Греции он даже нашел ей местного миллионера. Однако танцовщица отказалась даже знакомиться с богачом. Она увидела его фотографии, и он ей категорически не понравился.

Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно рассталась со своим очередным бойфрендом. Сейчас ее сердце одиноко, сообщает «Собеседник».

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