Розовые зефирки: Анастасия Костенко облачилась с дочками в платья принцесс

В одной из последних публикаций личного микроблога жены футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасии Костенко — появилась фотография знаменитости в окружении дочерей в пудровых платьях.

Костенко нарядила трехлетнюю Милану и годовалую Еву в платья с пышными юбками. Девочки в нарядах-пачках обнимали мамин округлый живот. Девочки, как и их родители, с нетерпением ждут появления еще одного малыша в семье.

К слову, Костенко сама позировала перед зеркалом в платье нежно-розового цвета. Анастасия дополнила наряд белоснежными балетками с трапециевидным мысом.

Жена Тарасова призналась, что собрала для малообеспеченных семей старые вещи своих дочерей. Анастасия поблагодарила всех, кто помог подарить нуждающимся детям одежду.

«Не считаю, что теперь я такая молодец, ведь очень многие делают так и это здорово! Это нормально и правильно делиться, давать вещам вторую, третью и последующие жизни. В конце концов это просто напросто экологично», — заявила Костенко.

Напомним, недавно муж Анастасии Костенко рассказал о том, как сильно ждет рождение сына.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.