«Милашка кормит Евушку»: Анастасия Костенко показала сестринские нежности своих детей

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — показала, как младшая дочь ест с ложечки из рук своей старшей сестры.

Первая дочь Дмитрия и Анастасии кормила сестру Еву. Милана в голубом платье вначале спрашивала у малышки, где находятся ее косички и ручки. А потом попросила открыть пошире рот. Ева не сразу приняла угощения сестры и даже испачкала нос сметаной, пока сопротивлялась. Однако заботливой Милане все же удалось накормить сестренку.

«Не могла не снять, как мило Милашка кормит Евушку. Переживаю ли я, как девочки отнесутся к новорожденному? Нет. Я жду этот момент, так как я смогу столько всего, чего нельзя во время беременности», — отметила Костенко.

Анастасия вспомнила, как еще недавно она носила под сердцем малышку Еву. Во время второй беременности жена Тарасова часто танцевала с первенцем под песню «Чучело-Мяучело». А теперь Ева сама любит слушать мелодию из мультфильма и танцевать в такт.

«И вот Ева теперь уже с нами, все так выросли, и мы ждем еще одного маленького Тарасова. В такие моменты я очень сентиментальная, простите», — добавила Костенко.

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