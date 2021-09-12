«В теле очень пожилой старушки»: Анастасия Костенко поделилась ощущениями на последних сроках беременности

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — объяснила, что испытывает перед скорым появлением третьего ребенка.

Напомним, в середине осени этого года Дмитрий и Анастасия станут родителями сына. Малыша хотят назвать Алексеем, в честь отца спортсмена. Костенко часто делится со своими поклонниками фотографиями большого живота.

Анастасия отмечает, что эта беременность отличается от предыдущих. Ранее Костенко выносила двух дочерей Милану и Еву. А недавно модель призналась, что совсем не узнает свое тело.

«У меня все три беременности разные, особенно девочками. Сейчас вообще ощущаю себя в теле очень пожилой старушки. Зато я очень веселая. Каждый раз ты не знаешь, как поведет себя организм», — заявила Анастасия в личном микроблоге.

Напомним, ранее Костенко пообщалась с фолловерами. 27-летняя мамочка рассказала, что просит мужа заставлять ее сбрасывать вес после рождения ребенка. Анастасия не видит ничего плохого в том, чтобы мужья честно говорили женам о лишнем весе.

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