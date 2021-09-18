«Такая взрослая уже»: Дмитрий Тарасов, глядя на дочь Еву, помечтал о будущем сыне

В одной из последних Stories личного микроблога футболиста Дмитрия Тарасова появился ролик, в котором знаменитость показал подросшую дочь Еву. Примечательно, что в доме Тарасовых скоро появится еще один ребенок.

Дмитрий и его жена Анастасия станут трижды родителями в середине осени этого года. Пока Костенко с большим животиком украшала детскую, ее возлюбленный запечатлел второго ребенка.

Напомним, у Тарасова две дочери — трехлетняя Милана и годовалая Ева. Старшая дочь убежала помогать маме выкладывать ковер из мозаики в детской комнате. А малышка Ева осторожно спускалась по винтовой лестнице. В это время Тарасов помечтал о том, как сможет обнять сына. Также Дмитрий отметил, что Ева подросла и стала более самостоятельной.

«Евик такая взрослая уже, а мне так хочется поскорее малыша подержать маленького», — признался Тарасов.

34-летний отец запечатлел малышку Еву в руке с леденцом, а затем показал старания беременной жены. Анастасия Костенко предстала в роли дизайнера интерьера.

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