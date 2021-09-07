Прижалась к сестре: Анна Нетребко приехала на похороны своего отца в Краснодар

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она жила в Санкт-Петербурге, а потом перебралась в Вену. Ее гастроли расписаны на год вперед, но артистка всегда находит время для близких и любит устраивать застолья. В этом году она несколько раз навещала своего отца Юрия, который проживал в Краснодаре. В октябре он бы отметил 87-летие. Однако стало известно, что папа звезды скончался.

Об этом рассказал муж Анны, Юсиф Эйвазов. Он также сообщил, что приехал в Краснодар и попрощался с тестем. Оперная дива очень любила отца, поэтому не могла не проститься с ним. Она приехала на свою родину вместе с сестрой Натальей. Артистка похоронила папу на местном кладбище, где уже покоится его жена. Их могилы расположены рядом. Сестра певицы поделилась кадром, на котором поддерживает Нетребко после похорон.

Звезда оперы была облачена в юбку макси и жакет. Она прильнула к плечу Натальи. Могила Юрия была усыпана венками и цветами.

Друзья и поклонники выразили свои соболезнования. «Боже мой… Какое горе. Невероятный был папа! Вечная память. Я его очень любила», — написала Хибла Герзмава. «Самые искренние соболезнования вам, Юсиф! Сил!» — присоединился Мак Тишман. «Мои сердечные соболезнования, дорогой Юсиф, вам и Анне», — отметил дирижер Доминго Хиндоян. «Столько связано с Краснодаром и папой…. Аннушке сил», «Какое горе», — отреагировали подписчики.

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