50 биткоинов: Наташа Королева получила дорогой подарок за отданные яйцеклетки

Певица призналась, что отец биологического ребенка готов был сделать все ради нее.

Исполнительница Наташа Королева в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что документально не является матерью двухлетней дочери друга во Флориде. К слову, приятель щедро отблагодарил знаменитость.

Королева рассказала об официальном документе, в котором она и ее друг прописали все нюансы передачи биоматериала. Наташа отметила, что подарила другу две яйцеклетки.

«Документально оформили. Потому что понимали, если получится, у него должна быть юридическая бумага. Он отец. Я донор. И есть суррогатная мама», — отметила Королева.

Артистка показала ведущей программы «Секрет на миллион» документ, предварительно скрыв имя отца. Соглашение было подписано 12 октября 2012 года. В официальной бумаге юрист артистки прописал, что покупки генетического материала не было. Однако друг Королевой сделал щедрый подарок в знак благодарности.

«Он готов был сделать все что угодно. Готов был заказать какой-то эксклюзив у Graff . Я сказала: «Не смей!». Он мне подарил биткоины. Я возмутилась. Сказала, что это неправильно. А он: «Нателла, ты в это во все не врубаешься. Поэтому на твое имя все это организовал»», — вспомнила Королева.

Певица рассказала, что друг преподнес ей 50 биткоинов. На сегодняшний день это 173 000 000 рублей.

Также Королева добавила, что в свидетельстве рождения девочки донор не указывался матерью. Однако с 16-летнего возраста информация о всех участниках суррогатного материнства будет официально известна.

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