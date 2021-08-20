«Непривычный образ»: Наташа Королева скрыла изъяны фигуры в брючном костюме насыщенного зеленого оттенка

Певица Наташа Королева предстала на фото в Instagram в образе, который увидишь на ее странице нечасто. Звезда, которая обожает легкие наряды, подчеркивающие ее женственность и сексуальность, на этот раз показала себя застегнутой на все пуговицы.

Наташа Королева облачилась в брючный костюм зеленого цвета с узкими брюками и объемным жакетом, дополнив образ белыми кроссовками, а на голову повязав платок, поверх которого надела темные очки от солнца.

Аутфит певицы оценила фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Алсу Арна.

«Довольно непривычный образ для Наташи Королевой, так как он довольно плотно закрывает большое количество тела, — отметила Алсу Арна. — Брючный костюм насыщенного зеленого оттенка – это сочетание классики и тренда. Костюм – это классика, а цвет трендовый. Белая обувь освежает этот образ и тоже уже может считаться классикой. Мегатренд – платок на голове. Он здесь уместен, и с брючным костюмом смотрится более свежо, чем с платьем. Чтобы я порекомендовала изменить в этом образе. Как минимум, снять очки с платка и расстегнуть нижнюю пуговицу жакета, тем более, что Наташа Королева человек сидит. И мужчинам, и женщинам, если они присели, желательно расстегивать нижнюю пуговицу. Это не будет портить фигуру».

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

Смотрите также