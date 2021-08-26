«Кто знает, где и когда сделал этот кадр?»: фотограф Пугачевой опубликовал снимок Королевой в фате

Фотография, судя по всему, отсылает нас в девяностые года прошлого века.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил снимок яркой исполнитлеьницы Наташи Королевой. На фотографии запечатлена еще совсем юная девушка. Она в фате и с веером в руках. Судя по всему, кадр был сделан в девяностых годах прошлого века, когда певица жила с композитором Игорем Николаевым.

«Кто знает, где и когда я сделал этот кадр?» — задал вопрос своим пользователям Роман Родин.

«Наташа, миленькая какая девочка. Храни тебя господь», «Совсем еще юная особа», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наташа Королева находилась в браке с Игорем Николаевым с 1992 по 2001 год. Детей в этом союзе на свет не появилось.

Вторым мужем Наташи Королевой стал культурист и бодибилдер Тарзан. В 2002 году она родила от супруга сына Архипа Глушко. Интересно, что пышную свадьбу Наташа Королева и Тарзан устроили уже в 2003 году, когда их общему сыну был годик. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге.

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