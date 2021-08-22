Невеста в голубом, жених в белом: Наташа Королева предстала с мужем в день бирюзовой свадьбы

Исполнительница незабываемого хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева и ее муж, танцор Сергей Глушко накануне, 21 августа, отметили Бирюзовую свадьбу. Звездные супруги отметили совершеннолетие своего союза.

По этому поводу Наташа Королева облачилась в наряд соответствующего оттенка. А для того, чтобы все понимали, кто же она, еще и украсила голову фатой. Сергей Глушко предстал в шляпе и пиджаке.

Снимком, на котором она и ее муж запечатлены в нарядах жениха и невесты с восемнадцатилетним стажем, Наташа Королева поделилась в микроблоге.

«Восемнадцать лет назад, произнося клятву во Дворце бракосочетания, мы и представить не могли, сколько всего нас ожидает впереди: радостные дни, увлекательные приключения, торнадо и грозы, взлеты и падения, размолвки и примирения — и все это сделало нас только сильнее и ближе. Мы вместе идем вперед улыбаясь и держась крепко за руки. Мы счастливы, влюблены и открываем новую страницу нашей истории», — поделилась под фото Наташа Королева.

Поклонники и звездные друзья пары принялись поздравлять супругов с прекрасной датой.

Напомним, Сергей Глушко – второй муж Наташи Королевой. До встречи с ним певица десять лет была замужем за известным композитором и поэтом-песенником Игорем Николаевым.

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