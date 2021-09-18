Митенки и шляпка: 72-летняя Пугачева в черном платье с рукавами-буфами появилась на празднике детей

Алла Пугачева уже почти 10 лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. Супруги во всем друг друга поддерживают. Примадонна отмечала, что у ее мужа есть мудрость, хоть он и моложе ее на 27 лет. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать. 18 сентября им исполнилось по восемь лет, чему малыши обрадовались. С утра они получили подарки и поздравления.

А вот вечером состоялся праздник. Галкин и Пугачева устроили вечеринку в стиле «Звездных войн». Все было посвящено тематике саги от костюмов аниматоров, игр, до сладостей в кэнди баре. Лиза и Гарри были облачена в белые наряды. Девочка отдала предпочтение пышному платью с золотым поясом. Ее брат в свою очередь был в белых брюках и футболке, а вот жакет снял.

Максим встречал гостей и танцевал в пиджаке и брюках. А вот Алла Пугачева выглядела нарядно, облачившись в черное платье с рукавами-буфами и широким поясом. Кружевные митенки и шляпка из перьев дополнили ее лук.

Поклонники одарили комплиментами 72-летнюю певицу. Многие признались, что выглядит она не только стильно, и молодо. «Какая красивая Алла», «Мама красотка», «Как же Алла хороша, и стильная, и яркая», «Как же сияет Алла, прям видно ее счастье», «Лучший праздник. Такие родители не могли сделать что-то менее грандиозное», «Прекрасный праздник получился для детей! Особенно для Лизы и Гарри!» — прокомментировали пост подписчики.

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