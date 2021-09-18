«Ловим последние лучи»: Водянова в шортах-бермудах и полосатом кардигане вышла на променад

Наталья Водянова уже давно является моделью. Она побывала в самых разных странах и дефилировала на мировых подиумах. При этом девушка не скрывает, что окончила всего 9 классов в школе и пошла работать, чтобы помогать в семье. В итоге ей удалось покинуть Нижний Новогород. У нее есть просторный дом, пятеро детей, а год назад она вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно.

Каждый год Водянова приезжает в Россию. Не так давно она снова отметилась в Москве, где успел посетить театр и принять участие в светском вечере. Но теперь модель вернулась в Париж. Она поделилась кадрами с променада, на котором отметилась с любимой собакой по кличке Кофе. Наталья предстала в голубых шортах-бермудах и полосатом кардигане. Наряд дополнили черные грубые ботинки на шнуровке.

Модель подчеркнула свои стройные ноги. Она также зашла в кафе, где побаловала себя прохладительным напитком. Водянова собрала волосы, а от макияжа отказалась, надев солнцезащитные очки.

«Кофе и я ловим последние лучи парижского солнца», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие в очередной раз отметили, что у нее идеальная фигура. «Вы такая солнечная, настоящая, обворожительная. Ваша энергия добра передается через экран», «Как всегда прекрасная и простая. Наталья, оставайтесь всегда такой очаровательной», «Дама с собачкой по-современному. Вы прелестны», «Какая красотка!», «Такая стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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