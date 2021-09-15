«Пытаюсь ее защитить»: Садальский впервые озвучил причину конфликта с Васильевой

Как отметил актер, всем отношениям рано или поздно приходит конец.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro впервые озвучил причину конфликта со своей давней подругой актрисой Татьяной Васильевой.

«Всем отношениям рано или поздно приходит конец. Татьяна Васильева все свои проблемы на меня вываливает. И тут же меня обвиняет. Она мне все рассказывает. Ее дети делают то-се. Я пытаюсь, чтобы она не вываливала на меня свои проблемы. Пытаюсь ее защитить, и естественно я виноват. Надо дружить с молодыми, а не со старухами». Станислав Садальский

Как отметил Станислав Садальский, сейчас у него нет дружбы ни с Васильевой, ни с другой близкой подругой актрисой Ольгой Богдановой, которая недавно была героиней программы «Судьба человека» и вспомнила в студии актера.

«Сидят две старухи и обсуждают меня. О чем бы они еще говорили, если бы меня не было. Одна злыдня сидит, корячится. И вторая», — заметил актер.

Ранее и Татьяна Васильева, и Ольга Богданова отмечали, что поссорились со своим давним другом. Если Богданова еще верит в примирение, то Васильева общаться с Садальским в будущем не собирается.

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