«Пожить за ее счет»: Стас Садальский «разнес» Прохора Шаляпина после женитьбы на канадской миллионерше

Прохор Шаляпин минувшим летом покончил со своей холостяцкой жизнью. Молодой человек, наконец-то, женился на девушке своей мечты. Ею оказалась 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Клаудия Дэвис.

Свадьба молодых отгремела в Лас-Вегасе, а после нее Прохора Шаляпина в Сети затравили, заявляя, что он живет за счет женщин. В ответ Прохор записал видео, в котором заявил, что создан для любви, а не для работы.

В скандал вмешался известный артист и блогер Стас Садальский. На своей страничке в Instagram он высказал свое отношение к Прохору Шаляпину, назвав его альфонсом.

«Он так страстно влюбился, что сразу предложил ей руку и сердце. Жить в ее доме, ездить на ее машине, да и вообще пожить за ее счет! Неужели вам такое нравится милые женщины?» — задался вопросом Стас Садальский.

Публикацию он сопроводил хештегом «альфонс», давая понять, что его отношение к Шаляпину, мягко говоря, не очень теплое.

«Кого вообще интересует этот человек, похожий на женщину, которая похожа на мужчину», «Ну, завели его как домашнее животное! Вот и сидит дома! К кормушке, на лоточек и в кроватку», «Такое существо вообще не достойно внимания и тем более обсуждения. Бедный мальчик ничего другого делать не может, кроме как обслуживать престарелых дам», — высказались в Сети.

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