«Новый избранник» Ксении Бородиной оказался младше нее почти на 10 лет

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина, судя по всему, строит новую любовь. Красотка не раз была замечена в обществе армянского бизнесмена Эрика Авагяна, известного всей столичной тусовке как Гриша Эрик. Вместе с ним она даже побывала в ресторане Еревана, когда летала в Армению на выходные.

Сама Бородина никак не комментирует свою личную жизнь, отмечая только, что никого не ищет и предпочитает жить в свое удовольствие. Зато прервал тишину вокруг пары сам Эрик Авагян. Он устроил общение с подписчиками у себя в микроблоге в рубрике «вопрос-ответ». И получил огромное количество просьб рассказать о них с Бородиной. Мужчина ответил, что не знаком с теледивой.

Вместе с тем, оказалось, что «новый бойфренд» Бородиной почти на 10 лет младше нее. Ксения весной отметила свой 38-й день рождения, в то время как Эрик Авагян достиг 29-летия – он написал свой возраст и дату рождения, отвечая на вопрос в Instagram.

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