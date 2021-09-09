Роскошь в деталях: Бородина в жакете Chanel и трендовых ботинках Prada отправилась на светский вечер

Ксения Бородина не скрывает, что следит за модой. Она уже 17 лет ведет шоу «Дом-2». Телеведущая не скрывает, что получает хороший гонорар еще и за рекламу в соцсетях. Она уже давно себя нив чем не ограничивает. Ксения регулярно путешествует, любит ужинать в дорогих ресторанах и покупать наряды люксовых брендов. Она следит за тенденциями и одевается женственно. После развода с Курбаном Омаровым звезда стала еще чаще выходить в свет.

На этот раз Бородина решила облачиться в монохромный образ. Она предстала в черной юбке и твидовом жакете на запах Chanel. Монохромный наряд дополнили ботинки Prada на тракторной подошве. Именно такая обувь в тренде уже не первый сезон. Ко всему прочему, с помощью юбки Ксения подчеркнула свои стройные и загорелые ноги. Образ также дополнила кожаная сумка.

Вместе с подругами она посетила светский вечер, который прошел в бутике, где французский модный Дом представит свою коллекцию Chanel electro.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили комплиментами не только ее наряд, но и фигуру. «Какие все стильные», «Какие чики! Мне бы такие ноги!», «Не то слово, все красивые», «По мне так, все хорошо выглядят, но Ксюша всегда прекрасна», «Просто все, как на подбор. Красотки», «Бородина самая стройная и стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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