«Половина жира отправляется Асмус»: Воля на Comedy Club подшутил над бывшей женой Харламова

За лето популярный шоумен похудел на 17 килограммов.

Юморист Павел Воля в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ подшутил над бывшей женой своего коллеги Гарика Харламова актрисой Кристиной Асмус.

«Самая главная новость, что Харламов похудел на 17 килограммов за лето. Встречайте Гарик «Чихуахуа» Харламов. Новость о похудении Харламова вышла даже за пределы стратосферы». Павел Воля

В какой-то момент на сцену в двух пакетах вынесли весь жир, сброшенный за лето Гариком Харламовым.

«Ребята, это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы Российской Федерации, половина этого жира отправляется Кристине Асмус», — заметил Воля, намекая на раздел имущества своего друга с бывшей женой.

«Тут я согласен», — только и смог вымолвить Гарик Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в прошлом году. Причем свой дом юморист записал на их общую дочь.

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