Разбор стилиста: модные куртки на осень 2021 года
Видео
Что такое натуральный стиль в одежде
Видео

«Половина жира отправляется Асмус»: Воля на Comedy Club подшутил над бывшей женой Харламова

За лето популярный шоумен похудел на 17 килограммов.

«Половина жира отправляется Асмус»: Воля на Comedy Club подшутил над бывшей женой Харламова
Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

Юморист Павел Воля в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ подшутил над бывшей женой своего коллеги Гарика Харламова актрисой Кристиной Асмус.

Жир Гарика Харламова
Жир Гарика Харламова. Фото: кадр из шоу Comedy Club

«Самая главная новость, что Харламов похудел на 17 килограммов за лето. Встречайте Гарик «Чихуахуа» Харламов. Новость о похудении Харламова вышла даже за пределы стратосферы».

Павел Воля

В какой-то момент на сцену в двух пакетах вынесли весь жир, сброшенный за лето Гариком Харламовым.

«Ребята, это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы Российской Федерации, половина этого жира отправляется Кристине Асмус», — заметил Воля, намекая на раздел имущества своего друга с бывшей женой.

«Тут я согласен», — только и смог вымолвить Гарик Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в прошлом году. Причем свой дом юморист записал на их общую дочь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Гарик ХарламовКристина АсмусНовости googleПавел ВоляШоу "Камеди клаб"