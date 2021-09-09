Когда есть что показать: Кристина Асмус в секси-декольте засветила «ложбинку греха» без пуш-ап

Актриса театра и кино Кристина Асмус обожает рассказывать подписчикам в микроблоге о своей работе. Девушка задействована в нескольких проектах одновременно – и на сцене, и в кино, поэтому ей есть что рассказать и показать.

Сейчас Асмус играет в сериале «Люся». Роль роковой красотки-блондинки ей пришлась по душе настолько, что по окончании съемок актриса распереживалась. Еще бы: этот проект заставил ее сильно изменить себя как внутренне, так и внешне. Красотка нарастила волосы, как у Ольги Бузовой, в кадре появлялась в откроенных нарядах и с вызывающим макияжем.

Один из образов красотка показала в stories. Заплаканная Кристина позировала для селфи в топе с откровенным декольте, в котором виднелся бюст без пуш-ап, и мятной куртке. Записывая себя, актриса призналась, что ей грустно расставаться с этим проектом.

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