«Гарик с ума сойдет»: Кристина Асмус показала, как сексуально поднялась ее грудь в бюстгальтере с пуш-ап

Звезда в настоящий момент снимается в новом проекте, где должна выглядеть очень эротично.

Кристина Асмус рассказала своим подписчикам, что в настоящий момент занята в проекте, где должна выглядеть секси. Для этого звезда нарастила ресницы и длинные белые локоны, которые к тому же подкручивает.

А чтобы смотреться максимально эротично, экс-жена Гарика Харламова пошла на хитрость – примерила бюстгальтер с пуш-ап. В таком виде знаменитость запечатлелась для личного блога, показав свою неожиданно объемную грудь крупным планом. Оценить разницу могут те почитатели Кристины Асмус, которые видели популярные сцены с обнаженной натурой актрисы в фильме «Текст».

Стоит отметить, что артистка немало впечатлила этим снимком своих фолловеров.

«Аккуратней с такими фотками, Гарик с ума сойдет, итак тяжко парню», «Красотка!», «Огонь!», «Крис, ты такая красивая!», «Ух, какая вы!», «Какая Барби!», «Какое красивое фото! Прямо роковая красотка!» — восхитились пользователи Сети.

Смотрите также