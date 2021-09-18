«Любимый наш»: Шубская в платье-халате цвета индиго поздравила Овечкина

Четыре года назад Анастасия Шубская стала женой одного из лучших хоккеистов планеты – Александра Овечкина. Пара живет за океаном, воспитывает двух сыновей. Старшему Сереже уже три года, а младшему Илье в мае исполнился годик. 17 сентября свой день рождения отметил и глава семейства Александр Овечкин. Ему 36 лет. В инстаграм Анастасия опубликовала совместные фотографии, на которых позировала в платье-халате цвета индиго, и поздравила мужа.

«С днем рождения, любимый наш», — написала Шубская.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Счастья и благ! Радости! Красивые какие!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Анастасия Шубская свой день рождения отметит в ноябре. Ей исполнится 28 лет.

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