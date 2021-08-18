«Любимый наш сыночек»: Шубская показала старшего наследника в модных шортах в день его рождения

18 августа семья хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской отмечает день рождения старшего сына Сережи. Мальчику исполнилось три годика. На именины ребенка жена знаменитого спортсмена посвятила мальчику пост в личном блоге, обнародовав свежее фото подросшего сына.

Судя по снимку, мальчик заметно вытянулся за это лето и окреп. Ребенка дочь Веры Глаголевой постаралась нарядить в актуальных тенденциях и со спортивной символикой. На джемпере его костюма красовалось изображение хоккеиста, высоко поднявшего клюшку. При этом шорты в комплекте имели естественную бахрому будто специально оторванного края.

Ранее стилист Александр Рогов на авторском проекте «Шоп-контент» рассказывал, что такие шорты из меланжа сейчас в тренде. Мало того, он периодически сам делает их из тренировочных брюк, обрезая штанины и прокручивая в стиральной машине, чтобы края обрели модную небрежность.

Анастасия Шубская подписала снимок коротко, но с большой материнской нежностью:

«Любимый наш сыночек, с днем рождения!»

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