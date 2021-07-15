«Мадам София»: младшая дочь Оли Рапунцель покрасовалась перед зеркалом в шляпке-канотье

Экс-участница «Дома-2» пришла в умиление от вида своей хорошенькой наследницы.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель — очень трепетная мамочка своих двух дочек Василисы и Софии. У семьи Ольги и ее мужа Димы Дмитренко нет нянь и помощниц, бабушки живут далеко, так что паре приходится самим справляться с заботами о маленьких наследницах.

Оля Рапунцель обожает баловать дочек новыми модными нарядами. Шопинг в торговых центрах — постоянный пункт в расписании экс-участницы «Дома-2».

У трехлетней Василисы и ее младшей сестренки масса разнообразных нарядов. А недавно в гардеробе годовалой Софии появилась даже шляпка-канотье.

Звездная мама тут же дала младшей дочери примерить обновку, с которой еще не сорвана этикетка. Вид Софии в шляпке-канотье привел Ольгу Рапунцель в восторг. В сторис микроблога она поделилась видео, на котором запечатлела дочку в головном уборе.

«Софьюшка, доча, глянь на меня, покажись! Ой, какая ты красотка, — восхищается Оля Рапунцель. — Мадам София».

Маленькая кокетка вертится перед зеркалом, но в какой-то момент снимает канотье с себя, а затем безуспешно пытается вновь надеть.

«Ой, ты моя сладкая. Надевай, надевай шляпку. Покажись, красавица», — приговаривает Оля Рапунцель.

Напомним, совсем скоро семья Ольги Рапунцель переедет в собственную квартиру, где все уже почти готово для комфортного проживания.

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