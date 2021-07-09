Фрески на стенах и люстры из Италии: Оля Рапунцель похвасталась шикарным ремонтом в новой квартире

Экс-участница «Дома-2» и ее семья готовится к новоселью.

Семья бывших участников «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель не так давно получили ключи от своей «евротрешки» в Москве, которую купили еще в конце прошлого года.

Квартира была уже с ремонтом. И сейчас пара занимается тем, что обустраивает ее под себя. Ольга и Дима уже заказали кухню, гардеробную, купили бытовую технику и текстиль.

Рапунцель показала в сторис Instagram квартиру, в которой уже совсем скоро все будет готово к переезду. Ольга признается, что в полном восторге от люстр и фресок на стенах.

«Я уже на месте, покажу вам немного красоты. Вот люстру вешают. Это настоящий хрусталь. Люстра к нам прилетела из Италии, видите, даже открыточка есть из Рима», — комментирует экс-участница «Дома-2» за кадром.

Затем Ольга Рапунцель перешла в детскую комнату. Здесь на стене тоже фреска, от которой в восторге дочери молодой женщины Василиса и София.

«Я так хотела совушек», — прыгая от радости говорит трехлетняя Василиса.

Смотрите также: