Ягодицы на весь экран: поправившаяся после родов Ирина Пинчук засветила объемную пятую точку в легинсах

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук почти два месяца назад стала мамой, подарив своему мужу Араю Чобаняну сына Давида.
Во время беременности Ирина Пинчук ни в чем себе не отказывала, демонстрируя отменный аппетит. В итоге, брюнетка прибавила в весе тридцать килограммов.
Примечательно, что и в первые месяцы жизни сына Ира Пинчук не приемлет никаких ограничений в еде для себя. В микроблоге экс-участницы «Дома-2» много видео, доказывающих ее особое расположение к вкусной еде.
Ира Пинчук поглощает блинчики, ход-доги и другие, никак не способствующие похудению продукты. Вероятно, молодая мама довольно собой и своими формами.
Ира Пинчук обожает показывать и то, какой пышечкой она стала после беременности и родов. Ира носит обтягивающую одежду, которая подчеркивает ее полноту.
На видео в сторис Instagram Ира Пинчук запечатлела, как танцует, пока спит ее сын. Молодая мама облачилась в легинсы, которые обтянули ее крупные ягодицы. Попой Ира сверкнула на весь экран.
«Ребенок уснул, можно пока пожить для себя», — подписала кадры Ирина Пинчук.
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