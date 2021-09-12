Ягодицы на весь экран: поправившаяся после родов Ирина Пинчук засветила объемную пятую точку в легинсах

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук пока не спешит возвращаться в форму после родов.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук почти два месяца назад стала мамой, подарив своему мужу Араю Чобаняну сына Давида.

Во время беременности Ирина Пинчук ни в чем себе не отказывала, демонстрируя отменный аппетит. В итоге, брюнетка прибавила в весе тридцать килограммов.

Примечательно, что и в первые месяцы жизни сына Ира Пинчук не приемлет никаких ограничений в еде для себя. В микроблоге экс-участницы «Дома-2» много видео, доказывающих ее особое расположение к вкусной еде.

Ира Пинчук поглощает блинчики, ход-доги и другие, никак не способствующие похудению продукты. Вероятно, молодая мама довольно собой и своими формами.

Ира Пинчук обожает показывать и то, какой пышечкой она стала после беременности и родов. Ира носит обтягивающую одежду, которая подчеркивает ее полноту.

На видео в сторис Instagram Ира Пинчук запечатлела, как танцует, пока спит ее сын. Молодая мама облачилась в легинсы, которые обтянули ее крупные ягодицы. Попой Ира сверкнула на весь экран.

«Ребенок уснул, можно пока пожить для себя», — подписала кадры Ирина Пинчук.

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