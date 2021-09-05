«Я Обеликс»: располневшая после родов Ирина Пинчук засветила объемный живот и ягодицы на камеру

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук сравнила с себя персонажем известной комедии о приключениях двух героев.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук почти два месяца назад впервые стала мамой. Прекрасное событие произошло 19 июля. За время беременности Ирина Пинчук изрядно поправилась, она набрала тридцать килограммов.

Часть их них быстро ушли после родов, но еще часть осталась при Ире и ни в какую не желает покидать ее. Впрочем, Ирина Пинчук не очень-то и сама стремится с ними распрощаться и вовсю иронизирует над собой, превратившейся из стройной девушки в даму весомых достоинств.

В сторис Instagram Ирина Пинчук поделилась видео, на котором запечатлела себя во время вечернего чаепития с конфетками.

В какой-то момент молодая мамочка встала из-за стола, решив показать свою располневшую фигуру. Ирина Пинчук при этом была облачена в кроп-топ, подчеркнувший ее объемную грудь, и просторные брюки, которые она натянула до самого бюста. Хохоча, Ирина Пинчук сравнила себя с персонажем популярной комедии о приключениях Астерикса и Обеликса.

«Как я вам? Астерикс или кто там? Ну, толстый там который ходит», — говорит Ира в кадре.

С этим словами она руками продемонстрировала свои объемы, нарисовав в воздухе огромный живот.

«Обеликс», — подсказала Ирине Пинчук за кадром ее мама. «Вот! Я Обеликс!» — заключила Пинчук.

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