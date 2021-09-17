Прилетела на частном самолете и села в ПАЗ: Самойлова приехала в Ухту к отцу, которого не видела 20 лет

Как отметила жена рэпера Джигана, у нее есть вопросы к родственнику, которые мучали ее долгие годы.

Модель Оксана Самойлова в сторис Instagram сообщила, что прилетела в родную ее сердцу Ухту. Она хочет увидеться со своим отцом спустя 20 лет разлуки.

«Итак, как многие догадались в комментариях, я прилетела в свой родной город спустя 20 лет. Это республика Коми. Город Ухта. А родилась я в поселке Ярега. Я думаю, что вам его покажу. Помните, два года назад я говорила, что хочу проехаться по всем квартирам, в которых когда-то жила». Оксана Самойлова

Звезда разместила кадры, на которых выходит из частного самолета и садится в обычный ПАЗ.

«В одной из квартир живет мой родной папа. Я 20 лет не общалась с родным отцом. И, скорее всего, мы встретимся, потому что у меня есть вопросы, которые мучали меня все эти годы. Путешествие в прошлое начинается. Я думаю, что сегодня мы увидимся», — заметила Оксана Самойлова.

Напомним, что Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом. У звездной пары четверо совместных наследников.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.