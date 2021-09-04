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«Этой малышке семь»: Оксана Самойлова устроила для дочери вечеринку в морском стиле

Лея Самойлова с размахом отпраздновала свой день рождения.

«Этой малышке семь»: Оксана Самойлова устроила для дочери вечеринку в морском стиле
Лея Самойлова. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась фотография с дня рождения ее дочери Леи.

Жена шоумена Джигана вместе с избранником и именинницей запечатлелась на празднике в честь семилетней девочки. Самойлова в белоснежном асимметричном наряде с грубыми ботинками на рельефной подошве обнимала вторую дочь. Лея в окружении папы и мамы улыбалась и позировала в пышном платье с голубой юбкой из тюля. На груди девочки красовался нежно-розовый бант.

Лея появилась в образе Русалочки не случайно. Малышка очень любит все морское. Родители Самойловой даже подарили дочери комнату с многочисленными изображениями акул. И вечеринку девочки организовали в морском стиле.

Оксана Самойлова с ДЖиганом и дочерью Леей
Оксана Самойлова с Джиганом и дочерью Леей. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

«Тогда еще никто не подозревал, что за сюрприз приготовила для нас Вселенная. Родилась миленькая волосатенькая малышка весом 3,25 кг, с большими карими глазами. Сегодня этой малышке семь лет. Сегодня эту малышку знает и обожает вся страна», — рассказала Оксана о появлении Леи.

Самойлова вспомнила, как третьего сентября 2014 года муж повез ее на красном Ferrari в роддом. Оксана с нетерпением ждала свою вторую дочь, которую потом назвали Леей.

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