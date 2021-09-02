«Увлекались балетом»: Оксана Самойлова показала маленьких Ариэллу и Лею

Модель проводила сестренок в школу и вспомнила, какими они были раньше.

В одной из последних Stories личного микроблога жены шоумена Джигана — Оксаны Самойловой — появилась запись, в которой знаменитость похвасталась талантливыми старшими дочерьми. Примечательно, что на видео девочки запечатлены еще совсем маленькими. А уже в этом году обе сестрички стали ходить в школу.

Напомним, первого сентября 2021 года Лея Самойлова стала первоклассницей. Вторая дочь Оксаны и Джигана пошла в элитную школу Барвихи. Там же учится ее старшая сестра Ариэлла.

После того, как Самойлова проводила дочерей в школу, она принялась за просмотр архивных роликов. Оксана вспомнила, какими маленькими были Ариэлла и Лея еще недавно.

«Это времена, когда они увлекались балетом», — отметила Оксана.

Арэлла в черной пачке, белоснежных балетках и с ниткой жемчуга на шее пыталась крутить пируэты. А Лея с коротко подстриженными волосами в пудровой пачке ходила возле сестры и больше была увлечена телефоном, чем танцами.

Напомним, ранее Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение. Оказалось, шоумен специально выбирал красивую дату, чтобы зарегистрировать брак с моделью.

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