«Особенно волнительное»: Оксана Самойлова запечатлелась с дочерьми и мужем в День знаний

Первое сентября модели и ее детей прошло в одной из дорогих российских школ.

В одной из последних публикаций личного микроблога жены шоумена Джигана — Оксаны Самойловой — появилась фотография со школьной линейки. Примечательно, что знаменитость отдала в школу уже второго ребенка.

Еще в прошлом году Лея Самойлова ходила в детский сад, а сегодня малышка стала первоклассницей. Ее мама позировала с девочкой в школьной синей форме с желтым галстучком. В таком же наряде предстала на фото сестра Леи — Ариэлла.

«Это первое сентября для нас особенно волнительное. Наша Лея-такая Лея, наша буря шипучая-вишня идет в первый класс. Как кто-то написал в комментариях, «держись Барвиха». Если серьезно, я плакала сегодня много раз, не знаю от чего именно: от радости, от грусти или просто от волнения. Когда ребенок идет в школу, время ускоряется на три», — заявила Самойлова.

Самойлова и Джиган обняли своих красавиц и пожелали в начале учебного года дочерям отличных оценок и твердых знаний.

Напомним, ранее Оксана Самойлова поделилась кадрами с солнечного острова Санторини. Там впервые за последние три года модель отдохнула с мужем без детей.

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