«Саймон обещал приготовить ужин в честь моего приезда»: Толкалина улетела в Лондон к Бассу

Актриса Любовь Толкалина в Instagram сообщила, что улетела в Лондон к своему возлюбленному — британскому музыканту Саймону Бассу, которого она не видела полгода.

Как отметила звезда, она очень счастлива. Вместе с любимым она собирается посетить «Шекспировский глобус», Национальную галерею.

«Саймон обещал приготовить ужин в честь моего приезда. Мы не виделись полгода». Любовь Толкалина

Напомним, что в 2017 году Любовь Толкалина объявила о расставании с режиссером Егором Кончаловским, от которого в 2001 году она родила дочь Марию. При этом позже выяснилось, что пара на протяжении восьми лет скрывала, что не живет вместе.

Добавим, что Саймон Басс в разводе. У него, как и у Толкалиной, есть взрослые дети. Известно, что 55-летний британский композитор живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, в том числе для Мадонны и Робби Уильямса. Заметим, что британец прекрасно знает русский язык.

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