«Даются лишь немногим»: Любовь Толкалина в полупрозрачном коротком платье обнажила стройные ножки

Звезда театра и кино, 43-летняя Любовь Толкалина невероятно хороша собой. У актрисы великолепные черты лица, стройная фигура, длинные ноги. Свои совершенства Любовь Толкалина довольно часто демонстрирует публично. Звезда обожает позировать обнаженной, при этом умудряясь выглядеть невероятно целомудренно.

Впереди у Любови Толкалиной целый месяц отпуска, который она намерена провести в поселке Гаспра под Ялтой, чему несказанно рада. Это время звезда намерена посвятить не только отдыху, но и познанию себя.

«В 7 утра уже грохочут цикады. Я в Гаспре. У меня впереди целый месяц. Время на себя я выпрашивала у Вселенной очень давно. Я получила этот подарок», — поделилась Любовь Толкалина в Instagram.

Актриса вышла на прогулку ранним утром, облачившись в летящее платье из полупрозрачной ткани длиною выше колена. В кадре, который Любовь Толкалина опубликовала в микроблоге, можно рассмотреть ее роскошные ножки во всех деталях. Подписчики звезды признаются, что глядя на нее, трудно удержаться от слов восхищения.

«Мною любимая и обожаемая, необыкновенная. Прекрасна во всем! Вы одна такая! Дарите позитив и любовь!», «Вы бесподобная!», «Хороша, спору нет», «Да, такие ноги даются лишь немногим», — высказываются в Сети.

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