«Впервые без тебя в этот день»: Юлия Меньшова почтила память своего знаменитого отца

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в Instagram почтила память своего знаменитого отца режиссера Владимира Меньшова, который создал знаменитую картину «Москва слезам не верит». Как отметила звезда, 17 сентября ее отцу исполнилось бы 82 года.

«Впервые без тебя в этот день. И навсегда с тобой. День рождения папы». Юлия Меньшова

«Юлечка, он всегда с вами! Незримо всегда рядом, ваш ангел-хранитель. С днем рождения Владимира Валентиновича! И пусть там в заоблачной дали ему сегодня будет светло и спокойно. Он был, есть и будет, в вас, в внуках, в фильмах, в памяти», «С днем рождения дорогого всем Владимира Валентиновича! И вечная память», «Ничем не заполнить пустоту, когда уходит по-настоящему близкий человек. Говорят, что со временем становится легче и грусть сменяется приятными воспоминаниями, но сколько нужно этого времени. Мне непонятно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года. В июне ему был поставлен диагноз коронавирус. Похоронили Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище.

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