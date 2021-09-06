Под лаской мандаринового пледа: Юлия Меньшова засветила на фото уютную гостиную своей роскошной квартиры

Телеведущая Юлия Меньшова пожаловалась, что лето слишком резко закончилось. Звезда замерзает дома и просит включить отопление.

Популярная телеведущая Юлия Меньшова поделилась со своей аудиторией в Instagram очень уютным снимком. В кадре звезда предстала сидящей на диване в стильной гостиной.

Юлия Меньшова укрылась теплым пледом насыщенного мандаринового оттенка. В руках она держит мобильный телефон, чехол которого совпадает с цветом пледа.

Юлия Меньшова уже устраивала экскурсии по своей квартире, дизайном которой по большей части занималась сама. Гостиная Юлии оформлена в стиле лофт – одна из стен отделана декоративным кирпичом, вторая – насыщенного синего цвета. По оттенкам с ней перекликается диван.

Кадром, на котором она запечатлена в гостиной, Юлия Меньшова проиллюстрировала пост, посвященный резкому окончанию лета в Москве.

«Иногда я с тревогой посматриваю на небо: не просыплется ли на голову кроме дождя уже и снег? Короче, лето в этом году конкретно выключили. #Урригдеунегокнопка? — включите обратно. Или включайте уже батареи», — обратилась к кому-то Юлия Меньшова.

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