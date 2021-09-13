«Папа меня узнал»: Меньшова вспомнила о последнем разговоре с отцом

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. В тот момент его жена Вера Алентова тоже находилась в больнице и весть о смерти мужа, с которым прожила более 50 лет, узнала от дочери Юлии. Спустя два месяца актриса рассказала о последней встречи с папой. Оказывается, накануне она навестила отца в больнице, привезла ему любимое блюдо – ростовскую уху.

«Взял меня за руку и спросил, что я привезла. Очень этому обрадовалась, потому что это был такой живой вопрос», — сказала Меньшова в YouTube-шоу «А, поговорить?» Ирине Шихман.

Также Юлия отметила, что теперь они с мамой стараются не говорить на эту тему, иначе все закончится слезами.

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