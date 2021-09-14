«Мы с мужем ничего не должны»: Меньшова призналась, что живет в «абсолютно новом измерении»

Как отметила актриса и телеведущая, они с супругом Игорем Гординым привыкли все время о ком-то заботиться.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман заявила, что они с супругом Игорем Гординым сейчас живут в абсолютно новом измерении.

«Мы с мужем никому ничего не должны. А ведь привыкли заботиться. Теперь снова надо замкнуться на себе. Можно оставить детей дома? Можно! Можем в ресторан сходить, на прогулку, на свидание. Можем. А ведь можно поесть дома? Ну и что! Пойдем в ресторане посидим. А пойдем». Юлия Меньшова

Как отметила актриса, их новая с мужем жизнь ужасно интересная. При этом их общая дочь пока живет вместе с родителями. Полное испытание в их жизни начнется, когда наследница станет жить отдельно и они с мужем останутся вдвоем. Тогда-то, как она думает, они и начнут задавать друг другу вопросы, что необходимо что-то делать.

Напомним, что у Юлии Меньшовой и Игоря Гордина двое общих детей. Сыну Андрею в этом году исполнится 24 года, а дочери Таисии сейчас 18 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.