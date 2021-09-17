Вокруг нищета и разруха, а за забором — роскошь: что творится рядом с замком Пугачевой и Галкина

Огромный дом звезд видно километров за пять до подъезда к деревне Грязь.

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин живут в шикарном замке в деревне Грязь вместе с детьми, а вокруг царит самая настоящая разруха. Дома у местных жителей очень скромные. и это еще мягко сказано.

Отметим, что замок в Грязи видно километров за пять до подъезда по Ильинскому шоссе. Сама деревня — тихое и спокойное место, в отличие от соседней Рублевки, где жизнь кипит днем и ночью.

Поворот к замку находится за магазином и круглосуточными продуктами. Здесь всегда можно купить свежее мясо и домашнюю птицу, а если что сломается в доме, то прикупить новые грабли, веник или лопату. Правда, самих звезд в магазине никто не видел. Лишь изредка приходят солидные дяди и закупаются мясом сразу на 15 тысяч рублей.

Заметим, что дорога к замку асфальтированная. А вот к соседним домам обычный гравий, сообщает «АиФ».

Напомним, что Максим Галкин несколько лет строил свой замок в Грязи. Сейчас он живет там с женой и детьми.

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